Мировые соул и поп-хиты под открытым небом, в исполнении Светланы Жаворонковой и музыкантов столичной джазовой сцены. Идеальный план на летний вечер: крыша, огни города, любимые песни и музыка, от которой невозможно усидеть на месте. Acoustic Soul — это полуакустическое звучание, живая энергия и соуловый подход к исполнению музыки, которую любят и узнают с первых нот. В программе — песни из репертуара Майкла Джексона, Джорджа Майкла, Элтона Джона, Адель, Мадонны, а также А-студио, Натальи Ветлицкой и многих других знаковых артистов. Здесь можно будет и танцевать, и просто наслаждаться музыкой, наблюдая за городом и слушая любимые мелодии в авторском прочтении музыкантов столичной джазовой сцены. Внимание: Крыша оснащена навесом на случай непогоды. Тебя ждёт захватывающий вид центр Москвы, а также бар.