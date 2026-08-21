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Мировые соул и поп-хиты на Крыше

Taganka Roof, Большой дровяной переулок 6

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Завершение:

от 2500₽ до 6000₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Мировые соул и поп-хиты под открытым небом, в исполнении Светланы Жаворонковой и музыкантов столичной джазовой сцены. Идеальный план на летний вечер: крыша, огни города, любимые песни и музыка, от которой невозможно усидеть на месте. Acoustic Soul — это полуакустическое звучание, живая энергия и соуловый подход к исполнению музыки, которую любят и узнают с первых нот. В программе — песни из репертуара Майкла Джексона, Джорджа Майкла, Элтона Джона, Адель, Мадонны, а также А-студио, Натальи Ветлицкой и многих других знаковых артистов. Здесь можно будет и танцевать, и просто наслаждаться музыкой, наблюдая за городом и слушая любимые мелодии в авторском прочтении музыкантов столичной джазовой сцены. Внимание: Крыша оснащена навесом на случай непогоды. Тебя ждёт захватывающий вид центр Москвы, а также бар.

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