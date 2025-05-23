Мировые рок-хиты на Крыше
ул. Новорязанская д.23
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от 2500₽ до 5000₽
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Про событие
Приходи провожать закат под мировые рок-хиты на Крыше фудмолла «Три вокзала. Депо». Это уютное пространство на открытом воздухе, с видом на исторический центр города. У слушателя есть уникальная возможность услышать легендарные композиции Queen, Rammstein, Muse, Nirvana и другие культовые группы в новом, захватывающем симфоническом исполнении. Музыканты переосмыслят знакомые мелодии в камерном симфоническом формате, который проникает в самое сердце. Танцы, музыка и веселье, а потом фотографии с захватывающим видом на закате, что может быть лучше?
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