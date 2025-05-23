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Мировые рок-хиты на Крыше

Три вокзала. Депо
ул. Новорязанская д.23

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от 2500₽ до 5000₽
Возраст 0+
Концерты

Про событие

Приходи провожать закат под мировые рок-хиты на Крыше фудмолла «Три вокзала. Депо». Это уютное пространство на открытом воздухе, с видом на исторический центр города. У слушателя есть уникальная возможность услышать легендарные композиции Queen, Rammstein, Muse, Nirvana и другие культовые группы в новом, захватывающем симфоническом исполнении. Музыканты переосмыслят знакомые мелодии в камерном симфоническом формате, который проникает в самое сердце. Танцы, музыка и веселье, а потом фотографии с захватывающим видом на закате, что может быть лучше?

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