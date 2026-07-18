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Мировые рок хиты в симфоническом звучании

Летняя веранда ЦМТ, Краснопресненская наб., 12, подъезд 10

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 7000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Симфоническое рок шоу в исполнении Imperialis Orchestra. Ты окунёшься в фантастический по энергетике синтез мировых рок хитов и симфонического звучания. Тебя ждёт принципиально новый взгляд на все стили классической и современной музыки. Живой оркестр сыграет без нот, а классические музыканты переродятся в рок-звезд прямо на сцене. Этим вечером: AC/DC, Queen, Kiss, Nirvana, Metallica, Elton John, Maroon 5, Muse, Scorpions, Radiohead, Maneskin и другие группы, от одного упоминания которых кровь начинает пульсировать с удвоенной силой. Imperialis Orchestra — коллектив талантливых музыкантов, завоевавший большую популярность у публики. Непередаваемый драйв, яркая индивидуальность и живой контакт со зрителями — всё это отличительные черты каждого выступления Imperialis Orchestra. Сбор гостей с 19:00, начало концерта в 20:00.

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