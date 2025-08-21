Вечер утончённого джаза и мировых поп хитов, где каждая нота наполнена искренней страстью и мастерством исполнителей. В программе концерта прозвучат классические джазовые и современные мировые композиции, передающие всю палитру чувств: от трепетной нежности до страстной экспрессии. Ты услышишь музыку таких исполнителей, как Frank Sinatra, Michael Buble, Gregory Porter, Charlie Chaplin, Elvis Presley, Papik и многих других. Будет выступать Ильхом Тагиров — исполнитель с потрясающим вокалом, цепляющей энергетикой и редким тембром, который покоряет сердца многих слушателей. Ильхом является полуфиналистом шоу «Голос-10» команды Димы Билана, участником шоу «Ярче звёзд» на ТНТ, а также других международных музыкальных конкурсов. Внимание, крыша оснащена навесом на случай непогоды. Тебя ждёт потрясный вид на центр Москвы, а также бар. Сбор гостей с 19:00, начало концерта в 20:00.