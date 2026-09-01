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Мировые хиты. От Битлз до Билли Айлиш

КЗ «Москва», проспект Андропова, 1

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 15000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

В день рождения Джона Леннона на одной сцене в одном концерте прозвучат легендарные хиты The Beatles, Queen, Coldplay, Pink Floyd, Aerosmith, U2, Майкла Джексона, Стинга, Уитни Хьюстон, Билли Айлиш и Адель. Во время исполнения на экране появятся тексты твоих любимых песен с переводом на русский язык — чтобы ещё глубже понять их смысл и историю. Подпевай, если тебе захочется. Дресс-код: Вечерний Дресс-код носит рекомендательный характер.

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