В день рождения Джона Леннона на одной сцене в одном концерте прозвучат легендарные хиты The Beatles, Queen, Coldplay, Pink Floyd, Aerosmith, U2, Майкла Джексона, Стинга, Уитни Хьюстон, Билли Айлиш и Адель. Во время исполнения на экране появятся тексты твоих любимых песен с переводом на русский язык — чтобы ещё глубже понять их смысл и историю. Подпевай, если тебе захочется. Дресс-код: Вечерний Дресс-код носит рекомендательный характер.