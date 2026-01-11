Живое исполнение любимых хитов, а на фоне — панорамный вид на мерцающий огнями город… Представь: авторские каверы на популярные песни российской и зарубежной эстрады — от 90-х до современных хитов. В программе — хитовые композиции Леонида Агутина, Алексея Чумакова, группы «Корни», Димы Билана, а также песни других мировых звёзд, которые обретают новую жизнь в ярких, уникальных аранжировках! Кто выступает: elcapitan! — это не просто популярный кавер-коллектив, а группа, которая проживает чужое творчество через себя, создавая невероятно личные и неповторимые интерпретации. Они стирают жанровые границы, радуя слух неожиданными мэшапами, насыщенными красками звука и харизмой артистов. Внимание: крыша полностью утеплена от непогоды и холода (комфортная температура +24 °C). Внутри тебя ждёт панорамный вид на центр Москвы, а также кухня и бар! Сбор гостей — с 18:30 Начало концерта — в 19:30