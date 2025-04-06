Ежегодная благотворительная распродажа Miracle sale пройдёт в отеле The Carlton, Moscow. На мероприятии будут представлены одежда, обувь, косметика, аксессуары, книги и предметы для дома от более чем 50 брендов. Посетители Miracle sale смогут приобрести их за пожертвование со скидкой до 90%. Все собранные средства пойдут на поддержку детей с тяжёлыми болезнями печени, которым помогает фонд «Жизнь как чудо». В бальном зале The Carlton, Moscow можно будет найти и примерить понравившиеся вещи, а в холле будут размещены зона настольных игр для детей и взрослых от проекта «Игорница», детское пространство с аниматорами агентства праздников «Море Шоу», ярмарка книг, украшений, элементов декора и товаров для дома, а также интерактивная зона подписки на регулярные пожертвования фонду с розыгрышем призов от партнёров. Модный бренд обуви и аксессуаров Ekonika традиционно передал обувь и сумки для Miracle sale, Mavelty, Ivolga, Roseville, Kusto, Чистополе, AWWW, KoKo, Дефиле, Anro, Lila и VK Store пожертвовали одежду и аксессуары, Tkano — предметы для дома и декора, Ecolatier — средства для тела и заботы о себе, а издательства «Альпина» и VoiceBook — книги и большие раскраски. На распродаже будут также представлены вещи, которые передали друзья фонда. В рамках благотворительного розыгрыша у гостей будет возможность получить подарки от партнёров: например, сертификаты на услуги от «Москва глазами инженера», арт-платформы Cube.Moscow, студии One Yoga Meditation и других. Традиционно распродажу посещают более двух тысяч гостей. Среди них — члены попечительского совета фонда «Жизнь как чудо» Алина Ковалева, Александра Серова, Александра Ребенок, Наташа Швец и Анна Цуканова-Котт. О благотворительном фонде «Жизнь как чудо»: Благотворительный фонд «Жизнь как чудо» 16 лет работает для того, чтобы снизить уровень детской смертности от тяжёлых заболеваний печени в России. Фонд помогает детям и молодым взрослым в оплате жизненно важных лекарств, обследований, специализированного питания, генетических анализов, транспортных расходов до места лечения и обратно. Одна из приоритетных задач фонда «Жизнь как чудо» — развитие ранней диагностики заболеваний печени по всей стране. Фонд оснащает больницы медицинским оборудованием для постановки диагнозов, проводит научные исследования, поддерживает образование врачей и развивает экспертное сообщество, а также создаёт комфортную среду для выздоровления детей, открывая игровые пространства в медицинских учреждениях.