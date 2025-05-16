Тайный клуб любителей вина встречается в усадьбе Роден прямо в центре города. Тебя ждёт дегустация игристых вин, воспоминания о майских праздниках и обсуждение планов на лето. Стоимость – 4500 рублей, 3500 – если приносишь свою бутылку вина. Запись в WhatsApp/Telegram по номеру телефона 8 (909) 938-88-78.