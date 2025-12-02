На мастер-классе попробуешь ответить на вопросы: Зачем художники создавали нереальный мир сюрреализма? Какие внутренние процессы пытались отразить сознательно, а какие бессознательно? Рассмотришь некоторые образы известных картин Сальвадора Дали и Макса Эрнста с точки зрения теории психосексуального развития Зигмунда Фрейда. Создашь эскиз своей картины в стиле сюрреализма. Расшифруешь подсказку из бессознательного: как решить сложную проблему или найти ответ на актуальный вопрос. Составишь индивидуальный словарь образов и разберёшь соответствие его с современными психологическими школами. Всё, что происходит или происходило с нами от рождения (и даже раньше) до сегодняшнего момента не забывается, а хранится в тайниках разума, в области бессознательного или памяти тела (непрожитые чувства, конфликты, неудовлетворенные потребности, тайные желания). Когда мы смотрим на картины классиков сюрреализма, возможно рассматривать их с точки зрения эмоционального воздействия: почувствовать удивление, интерес или отвращение. Но возможно попытаться проанализировать образы с точки зрения психологических школ или даже расшифровывать тайное послание собственного бессознательного. Встречу проведёт: Светлана Большунова — магистр психологии и арт-терапии, практикующий Эмоционально-образный терапевт, клинический психолог. Художник (член союзов: ТЦХДПИ секция живописи и графики, член Ассоциации художников-педагогов Москвы и Подмосковья).