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Мир, магия, май

Marie Laveau
ул. Петровка, 30/7

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Хунганы и мамбо, выбравшие центр Москвы вместо дачных шашлыков, не сомневайтесь, это правильное решение. В этот четверг тебя ждёт 6 часов гаданий с тарологами, сверкающие коктейли и танцы от жрицы Полины. Тайминг: 16:00-22:00 — тет-а-теты с тарологами 21:00-01:00 — весенний dj set от любимой ведьмы Бронь столика на сайте

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