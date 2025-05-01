Хунганы и мамбо, выбравшие центр Москвы вместо дачных шашлыков, не сомневайтесь, это правильное решение. В этот четверг тебя ждёт 6 часов гаданий с тарологами, сверкающие коктейли и танцы от жрицы Полины. Тайминг: 16:00-22:00 — тет-а-теты с тарологами 21:00-01:00 — весенний dj set от любимой ведьмы Бронь столика на сайте