На лекции будут разбираться, почему Матисс – это не просто «красота», а подлинная точка невозврата. Он отменил перспективу и заставил цвет кричать. Он превратил холст в территорию абсолютной свободы. И при этом своих главных поклонников он нашел именно в России. Знаешь ли ты, что русский купец Сергей Щукин фактически подарил миру зрелого Матисса? Или что одно из главных течений русского авангарда «Бубновый валет» появилось на свет именно после шока, пережитого у полотен французских фовистов? На лекции историка искусства Эльзы Поповой поговорят о том, как фовизм – самое яркое и при этом столь короткое течение в искусстве – встроилось в ДНК всего современного визуала: от авангарда до минималистичного интерьера. В программе: – связь Матисса с Россией: Щукин, Морозов и легендарные панно; – «дикая» свобода: как перестать бояться неестественных цветов и начать их слышать; – от фовизма до наших дней: влияние Матисса на абстракцию, минимализм и современное искусство.