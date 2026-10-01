Мир до, во время и после Первой Мировой
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
от 0₽ до 200₽
Возраст 16+
Про событие
Интербеллум — это бесконечное поле экспериментов, неважно, творческих, политических или даже кулинарных и модных. Цена вопроса? Первая Мировая. Та война, что стала двигателем прогресса, социальных изменений и тех событий, отголоски которых мы ощущаем даже сегодня. На встрече разберёшь контекст и генезис Интербеллума, после чего отправишься на следующих встречах в путешествие по эпохе Винтажа. Лектор обещает экстравагантный образ в духе 20-х. Вход: любой донат. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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