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Minimum Pop IV

DEX, Шарикоподшипниковская ул., 13, с32

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от 2600₽ до 4900₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Yезависимый музыкальный фестиваль, объединяющий сцены DIY-панка, гаражного рока, постпанка и других андерграундных направлений. В этом году лайн-ап включает 17 групп, а также маркет, диджеев, панк-квиз и не только. На сцену выйдут: Unconform, «Золотые Зубы», Bird Bone, Uratsakidogi, «Суперкозлы», Chaneys, The Squidbillys, «Линия бикини», «Затмим», Glory Hunters, «Смерть на пляже», «Мразь», «-1 (минус один)», Apodemus, The Dead President, Skulls, Angels And Sluts и «Горгона».

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