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Традиционный ежегодный пятый юбилейный панк-сбор пройдёт пятого сентября. Символично, а первая волна групп ниже: Distress Volan Changes Scumback Minaret (реальный камбек!?) Поспишь Потом Суперкозлы The Squidbillys Ноги Винни-Пуха Мразь + еще 15 групп, панк-квиз, маркет и не только Ожидается подорожание билетов.
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