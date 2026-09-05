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Минимум поп 5

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Шарикоподшипниковская ул., 13, стр. 32

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от 2300₽ до 4000₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Традиционный ежегодный пятый юбилейный панк-сбор пройдёт пятого сентября. Символично, а первая волна групп ниже: Distress Volan Changes Scumback Minaret (реальный камбек!?) Поспишь Потом Суперкозлы The Squidbillys Ноги Винни-Пуха Мразь + еще 15 групп, панк-квиз, маркет и не только Ожидается подорожание билетов.

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