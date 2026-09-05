Традиционный ежегодный пятый юбилейный панк-сбор пройдёт пятого сентября. Символично, а первая волна групп ниже: Distress Volan Changes Scumback Minaret (реальный камбек!?) Поспишь Потом Суперкозлы The Squidbillys Ноги Винни-Пуха Мразь + еще 15 групп, панк-квиз, маркет и не только Ожидается подорожание билетов.