Будешь грустить, танцевать и заряжаться энергией живых выступлений с крутыми группами: Даша Онзероад — резкий и эмоциональный инди-рок с пронзительными текстами. Саммер Кома — меланхоличные мелодии и атмосфера, которая затягивает. Специальный гость — сюрприз, который раскроют в день вечеринки. Зови друзей или приходи знакомиться — будет жарко, громко и очень душевно.