Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Будешь грустить, танцевать и заряжаться энергией живых выступлений с крутыми группами: Даша Онзероад — резкий и эмоциональный инди-рок с пронзительными текстами. Саммер Кома — меланхоличные мелодии и атмосфера, которая затягивает. Специальный гость — сюрприз, который раскроют в день вечеринки. Зови друзей или приходи знакомиться — будет жарко, громко и очень душевно.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи