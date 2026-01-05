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Микс New Year’s Night

Микс afterparty, 1-я Брестская улица, 2с3

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 20000₽
Возраст 18+
Стендап
Спектакли
Вечеринки

Про событие

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора — https://vk.com/mixafterparty Новогодняя ночь в стиле A LA RUSSE: Дед Мороз, Снегурка, медведь, новогодние сюрпризы и подарки, живой перформанс. В эту ночь классика российского праздника встретится с электронной сценой. Специальный гость LILOVA — органика, фольклор, электронная магия и тот самый звук, который поднимает зал так, как должна поднимать новогодняя ночь. Бронирование: по номеру телефона или по кнопке «пройти регистрацию». Девушкам вход бесплатный. Администрация приложения не является организатором этого мероприятия и не несёт ответственности за его содержание.

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