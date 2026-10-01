На лекции будешь пить вино, пробовать закуски и разбираться в особенностях психологии роковой женщины. Роковой принято называть женщину, несчастливую в общепринятом смысле. Полигамия, промискуитет и открытый брак — естественная среда обитания роковой женщины. «Муза — это святая ведьма». Обсудишь Лу Саломе и Лилю Брик — женщин, чья психическая структура сделала их объектами желания, поклонения и любви целой плеяды гениев. Узнаешь, почему отношения с роковой женщиной часто заканчиваются фатально, и поговоришь об одной из самых роковых женщин в истории, чья жизнь — зловещая иллюстрация к представлениям о наваждении любви. О лекторе: Ольга Хейфиц — писатель, филолог, автор романа «Детский бог», цикла лекций и телеграм-канала «Архитектура личности», популяризатор литературы и психоанализа. Сбор гостей — в 19:00, начало лекции — в 19:30. В стоимость любого билета входят угощение, чай и вино.