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Мифическая Греция

Д.А.Н.Ж., Профсоюзная улица, 15

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

В тумане древности поэт рассказывает о великих подвигах, совершенных могучими героями: об убитых монстрах и восстановленной справедливости, о мудрых советах и коварных стратегиях, о мужестве, доблести и смелости. По пути домой группа греческих героев затерялась среди странных островов, населенных мифическими существами, опасными злодеями, легендарными королевствами и отчаявшимися людьми — все они запутались в раздорах по милости капризных богов. Эпическим героям выпала возможность доказать свое величие и исправить положение на этих потерянных землях, преодолеть испытания богов, монстров и смертных, прославить своё имя и вернуться домой. Подходит для новичков. Количество игроков: от 3-х до 5-ти Система: Эгон (Agon) Сеттинг: мифическая Греция Создание персонажей на игре. Система простая, все быстро разберутся. Если хочешь создать заранее — напишите мастеру: https://vk.com/id191507088 Записаться на игру можно в теме в вк.

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