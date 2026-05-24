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Про событие
В тумане древности поэт рассказывает о великих подвигах, совершенных могучими героями: об убитых монстрах и восстановленной справедливости, о мудрых советах и коварных стратегиях, о мужестве, доблести и смелости. По пути домой группа греческих героев затерялась среди странных островов, населенных мифическими существами, опасными злодеями, легендарными королевствами и отчаявшимися людьми — все они запутались в раздорах по милости капризных богов. Эпическим героям выпала возможность доказать свое величие и исправить положение на этих потерянных землях, преодолеть испытания богов, монстров и смертных, прославить своё имя и вернуться домой. Подходит для новичков. Количество игроков: от 3-х до 5-ти Система: Эгон (Agon) Сеттинг: мифическая Греция Создание персонажей на игре. Система простая, все быстро разберутся. Если хочешь создать заранее — напишите мастеру: https://vk.com/id191507088 Записаться на игру можно в теме в вк.
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