Лекция-завтрак, посвящённая одной из самых загадочных и блистательных династий в истории Российской Империи — Юсуповым. Вместе с лектором окунётесь в саму ткань русской истории, сотканную из власти, духа, искусства и мистики, и попытаетесь рассмотреть сквозь призму одной династии панораму великой империи от её апогея до заката. Будете говорить о Юсуповых как о живом зеркале эпохи, в котором отразились и её блеск, и противоречивые, порой страшные изломы. Это будет история о долге и безрассудстве, о жертвенности и эгоизме, о страстной любви к Родине и роковой роли в её судьбе. Приходи, чтобы вместе попытаться разгадать одну из самых интригующих загадок русского прошлого — тайны семьи, которая стала легендой ещё при жизни. О лекторе: Яна Карачина — культуролог, историк-аналитик, литературовед, приглашённый спикер на радио «Серебряный дождь» и автор канала «ProЧтение». В стоимость любого билета включено угощение: свежесваренный кофе, ароматный чай, горячая выпечка. Cбор гостей к 11:30, начало лекции в 12:00.