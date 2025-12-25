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МеталХор: Новогодний концерт

Mezzo Forte, 1-я Останкинская улица, 53

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2200₽
Возраст 18+
Стендап
Концерты

Про событие

В клубе Mezzo Forte откроются врата зимней Валгаллы — где Новый год встречают под звучание рока и метала. МеталХор представляет своё праздничное шоу. Тебя ждёт хоровое безумие, живой инструментал и новогодние хиты в неожиданных аранжировках. Ты будешь петь, двигаться и поучаствуете в спасательной операции. Задача каждого будет помочь вернуть украденный викингами Новый Год. В этом тебе будет помогать отряд из 16 скальдов на сцене. Они вселят в тебя дух праздника и исполнят более двадцати песен — от новогодней классики в рок аранжировках до мировых хитов в многоголосии. Всё будет живьём: голоса, инструментал, роковое безумие и хоровая энергия, которые заставят сердце биться быстрее, а праздник ощущаться каждой клеткой. Через метал, смех, безумие и настоящую хоровую магию ты станешь частью истории. Это будет не просто концерт — это приключение. Этот Новый год встретишь громче, чем когда-либо… и ты станешь частью праздника.

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