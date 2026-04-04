Творчество, свобода, хип-хоп и фингерборды. - Битва зарисовок под авторские инструменталы - Скейт-туса (Park Jam) и игра скейтов (Game of Skate) - Фингерборд парки и точки, маркет с товарами для фингеров и скейтов 17:00 - 18:00 Скейт-туса (Park Jam) отборочный тур 18:00 - 19:00 Скейт-туса (Park Jam) финал 20:00 - 21:00 Игра скейтов (Game of Skate) 20:20 - 20:30 Объявление победителей Диджеи: 19:00 - 19:20 проспект 19:20 - 19:40 Кейси Кейдж 19:40 - 20:20 Gavreal & The Wodka 20:20 - 20:50 MIRKIN 20:50 - 21:20 JIPIE 21:30 - 21:50 Васёк Ёж 21:50 - 22:20 Дзен 22:30 - 23:00 Злая Папайа Вход: донат от 500 рублей Участникам фингерборд контеста: донат от 250 рублей