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Место Встречи

Тон71, Бакунинская улица, 71

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от 1500₽ до 3000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Культовая команда, гремевшая на просторах «Нашествия», под куполом «Максидрома» и на Кремлёвской площади, возвращается на сцену. Тебя ждут яркие впечатления и зашкаливающие эмоции. Мегахит всех времён и поколений «От Заката До Рассвета» в обновлённом прочтении и в актуальной клубной обработке, настоящий весенний гимн «Это Любовь», скандально-безбашенная «Пятница», разухабистая «Зыкинская Песня» и… много чего ещё. Легендарные песни из любимых альбомов, клубные ремиксы и презентация новых треков-синглов. В этот праздничный день всё будет посвящено самой прекрасной и лучшей половине человечества.

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