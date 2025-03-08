Культовая команда, гремевшая на просторах «Нашествия», под куполом «Максидрома» и на Кремлёвской площади, возвращается на сцену. Тебя ждут яркие впечатления и зашкаливающие эмоции. Мегахит всех времён и поколений «От Заката До Рассвета» в обновлённом прочтении и в актуальной клубной обработке, настоящий весенний гимн «Это Любовь», скандально-безбашенная «Пятница», разухабистая «Зыкинская Песня» и… много чего ещё. Легендарные песни из любимых альбомов, клубные ремиксы и презентация новых треков-синглов. В этот праздничный день всё будет посвящено самой прекрасной и лучшей половине человечества.