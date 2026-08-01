Мэшапбле (Mashupble) 6
ул. Электродная, 2, ст. 32
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от 1640₽ до 5710₽
Возраст 18+
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Фестивали
Про событие
Крупнейший фестиваль мэшап-культуры и мемной музыки в России. Уникальный найтер за косарь. Неповторимые миксы: Дора встречается с Говновозом. 7 техничных не просто каких-то там диджеев сведут всё воедино в прямом эфире. Да и вообще самое большое мемное событие — где и когда ещё таковое будет. Короче анал оговнет, особый ночной экспириенс только раз в году.
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