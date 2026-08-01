Крупнейший фестиваль мэшап-культуры и мемной музыки в России. Уникальный найтер за косарь. Неповторимые миксы: Дора встречается с Говновозом. 7 техничных не просто каких-то там диджеев сведут всё воедино в прямом эфире. Да и вообще самое большое мемное событие — где и когда ещё таковое будет. Короче анал оговнет, особый ночной экспириенс только раз в году.