Ироничный зомби-хоррор Джима Джармуша, где из-за экологического сдвига мертвецы выбираются из могил. Режиссёр через пофигизм и чёрный юмор показывает, как люди встречают конец света. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.