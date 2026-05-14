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Кино
Про событие
Ироничный зомби-хоррор Джима Джармуша, где из-за экологического сдвига мертвецы выбираются из могил. Режиссёр через пофигизм и чёрный юмор показывает, как люди встречают конец света. Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.
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