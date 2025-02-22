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Стремительно взлетев на музыкальную орбиту русскоязычного шоу-бизнеса, Мераб продолжает покорять всё новую и новую публику. Он поёт на грузинском, русском, английском языках. Его видео набирают миллионные просмотры, ежемесячная аудитория в Яндекс.Музыке перевалила за 2 миллиона слушателей и растёт каждый день. После больших концертов в прошлом году в этот раз артист планирует в более камерной обстановке исполнить новые авторские песни и собственные версии любимых хитов.
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Всем привет! Кто готов составить компанию? Очень хочу пойти на концерт, а одной идти не совсем хочется)