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Merab Amzoevi

Партийный пер., 1, корп. 6

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Завершение:

от 2200₽ до 30000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Стремительно взлетев на музыкальную орбиту русскоязычного шоу-бизнеса, Мераб продолжает покорять всё новую и новую публику. Он поёт на грузинском, русском, английском языках. Его видео набирают миллионные просмотры, ежемесячная аудитория в Яндекс.Музыке перевалила за 2 миллиона слушателей и растёт каждый день. После больших концертов в прошлом году в этот раз артист планирует в более камерной обстановке исполнить новые авторские песни и собственные версии любимых хитов.

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Комментарии

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Карина
10 декабря 2023, 02:23

Всем привет! Кто готов составить компанию? Очень хочу пойти на концерт, а одной идти не совсем хочется)

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