ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Мемы как искусство: создай шедевр

Творческая мастерская «Топь», улица Угрешская, 2, стр.53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Рисуй любимые мемы на холсте и превращай их в настоящие произведения искусства. На мастер-классе ты: — Выберешь мем, который вызывает улыбку — мастер поможет перенести его на холст 20х20 см; — Освоишь основы акриловой живописи: смешение красок, работа с деталями, создание объёмов; — Добавишь свои творческие акценты и превратишь картину в уникальное произведение искусства. Продолжительность 3 часа. Необходимо предварительно записаться. Для записи ты можешь выбрать удобное время: в 16:00 или в 19:00.

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста