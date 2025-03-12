Рисуй любимые мемы на холсте и превращай их в настоящие произведения искусства. На мастер-классе ты: — Выберешь мем, который вызывает улыбку — мастер поможет перенести его на холст 20х20 см; — Освоишь основы акриловой живописи: смешение красок, работа с деталями, создание объёмов; — Добавишь свои творческие акценты и превратишь картину в уникальное произведение искусства. Продолжительность 3 часа. Необходимо предварительно записаться. Для записи ты можешь выбрать удобное время: в 16:00 или в 19:00.