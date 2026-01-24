Меги — уникальная певица из Грузии, вокалистка и автор песен, создавшая собственный неповторимый стиль: потрясающий микс грузинской этники, мелодичности и проникновенных поэтических строчек, обрамленных современным звучанием. Меги удивительно может смешивать разные жанры: джаз, электронику, этнику, рок, трип-хоп, местами она даже читает хип-хоп на грузинском. Меги выступает с кубинскими музыкантами, на концертах создаётся потрясающая энергетика. Её концерты — это одновременно и сильные вокальные шоу и добрые душевные посиделки в кругу друзей, она любит, сойдя со сцены в зал, пообщаться с публикой напрямую, и эта любовь взаимна.