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Меги Гогитидзе

Base
улица Орджоникидзе, 11

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Завершение:

от 2800₽ до 17000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Меги — уникальная певица из Грузии, вокалистка и автор песен, создавшая собственный неповторимый стиль: потрясающий микс грузинской этники, мелодичности и проникновенных поэтических строчек, обрамленных современным звучанием. Меги удивительно может смешивать разные жанры: джаз, электронику, этнику, рок, трип-хоп, местами она даже читает хип-хоп на грузинском. Меги выступает с кубинскими музыкантами, на концертах создаётся потрясающая энергетика. Её концерты — это одновременно и сильные вокальные шоу и добрые душевные посиделки в кругу друзей, она любит, сойдя со сцены в зал, пообщаться с публикой напрямую, и эта любовь взаимна.

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