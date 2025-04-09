Возраст 6+
Про событие
На лекции ты узнаешь, что такое «глубокое чтение» и «медленный просмотр», как работает рецептивная эстетика, и почему без зрителя произведения не существует. Лектор: Всеволод Коршунов, кандидат искусствоведения, доцент ВГИКа, куратор Московской школы кино, автор книги «Призвание: режиссер», ведущий подкаста «Крупным планом». Ожидается повышение стоимости билетов.
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