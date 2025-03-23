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Про событие
Погружение в исцеляющие звуки этнических инструментов и песни силы разных народов мира, в исполнении шаманов проекта «Дух». Что будет: - Племенные песни индейцев Амазонии, открывающие сердце - Шаманские мотивы русского севера, пробуждающие силу предков - Древние мантры и тонкое звучание Индии - Глубокие ритмы солнечной Кубы - Живая музыка скрипки, ханга, флейты, варганов и барабанов Всё это соединит тебя с силами природы вместе с живой энергией какао-напитка :) Количество мест ограничено пространством какао-дома.
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Была на похожем событии от этого проекта, ребята обалденные! Уносишься с их этно-песнями моментально. Душевные, классные, рекомендую