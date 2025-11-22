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Medio Modo Fest №3

Гостиница Измайлово «Бета», Измайловское шоссе, 71к2Б

Начало:

Завершение:

от 2800₽ до 4000₽
Возраст 12+
Фестивали

Про событие

Крупный научно-популярный фестиваль, и событие-подведение итогов всего года. В этом году перед выступят трое известных и популярных лекторов — физик Алексей Семихатов, антрополог Станислав Дробышевский и судмедэксперт Алексей Решетун. О чём расскажут лекторы: Алексей Семихатов: «Здравый смысл» Устройство Вселенной бросает вызов «здравому смыслу». Ни строение атома, ни структуру Вселенной не удается понять на основе концепций, основанных на повседневном опыте в земных или почти земных условиях. В мире медленного движения, слабых полей и ограниченного масштаба. Какие ориентиры помогают не заблудиться на пути познания в условиях полной потери наглядности? И как все-таки быть со здравым смыслом? Станислав Дробышевский: «Европеоидная раса» Когда и где она сложилась? Каков её ареал, правомерно ли называть её европеоидной? Каков смысл и история термина «кавказоиды»? Каковы её черты, действительно ли это «белая раса»? Какие варианты существуют, и какими способами их можно классифицировать? С какими ещё расами соприкасается европеоидная, и какие есть переходные расы? Алексей Решетун: «Сохраняем на века» Во все времена люди пытались сохранить своих покойников. Происходило это с разными целями и разными способами. История и практическая судебно-медицинская экспертиза знает множество примеров сохранения тел, некоторым из них придаются магические свойства, некоторые являются следствием естественных посмертных процессов, некоторые возведены в ранг святынь. В лекции будет рассказано про различные способы сохранения тел от древних времён до современности.

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