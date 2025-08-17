Впервые в Anchovy’s Club Адриан Кетглас — кулинар, шеф высокой авторской кухни, совладелец и бренд-шеф ресторанных проектов в нескольких странах мира. Майоркинский бранч (по названию родных пенат) – в меню блюда, специально разработанные к бранчу Кетгласом. Также Адриан приготовит авторскую паэлью прямо на веранде ресторана. Помогать Адриану будет шеф-повар Anchovy’s Club Никита Кочерыгин. Special-меню бранча Адриана Кетгласа в Anchovy’s Club Холодный крем из цукини, карри, креветки, ананас – 1050 р. в сопровождении Fiero Colada Кальмар по-андалузски с айоли из шафрана – 890 р. в сопровождении Martini Fiero & Tonic Паэлья с морепродуктами – 1250 р. Осьминог а feira с черными маслинами – 2050 р. в сопровождении Martini Prosecco Шоколадный трюфель, черный кунжут, юдзу – 690 р. в сопровождении Dolce Vita Бранч пройдёт в сопровождении коктейлей и игристых вин на MARTINI. Забронировать столик можно по ссылке.