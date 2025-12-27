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маяк

Backroom, улица Грузинский Вал, 11с3

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от 2800₽ до 3000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Акустический концерт-вдох: бережный, светлый и наполненный жизнью Певица маяк даст особенный акустический концерт — первый выход после тяжёлого жизненного события, через которое она прошла осенью. В сентябре артистка оказалась в больнице в критическом состоянии и была на грани жизни и смерти. Этот будет «первый вдох» после паузы. маяк – самобытная поп-рок исполнительница, чья музыка сочетает искренность и смелые эксперименты. В прошлом году она представила альбом «музыка спасла» — личную историю о потере, одиночестве и силе творчества. Летом выпустила ЕР «юго-восток», посвящённый её родному дому. На её счету выступления на крупнейших фестивалях страны, включая VK Fest, «Дикую Мяту», Stereoleto и Пикник «Афиши», а также участие в телешоу «Царицы» на Пятнице. Акустический вечер станет тихой, честной и очень личной встречей.

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