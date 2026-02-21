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Matvienkov Birthday

Community Moscow
Космодамианская наб., 2

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 5000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Отец, лейбл-босс 16om, меломан, диджей, продюсер, промоутер и просто хороший человек Юра Матвиенков отмечает своё 40-летие. Для такого повода, здесь собрали плотный состав артистов при поддержке резидентов 16om. Также в лайнапе замечен ещё один именинник — TP, давненько резидентствующий в 16om, чьё день рождения также будут горячо отмечать. Диджеи: Matvienkov Natasha Wax Sony Vibe Samir Kuliev Krysenstern WDL Nobe Volv TP Sarab Jeny Power

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