Отец, лейбл-босс 16om, меломан, диджей, продюсер, промоутер и просто хороший человек Юра Матвиенков отмечает своё 40-летие. Для такого повода, здесь собрали плотный состав артистов при поддержке резидентов 16om. Также в лайнапе замечен ещё один именинник — TP, давненько резидентствующий в 16om, чьё день рождения также будут горячо отмечать. Диджеи: Matvienkov Natasha Wax Sony Vibe Samir Kuliev Krysenstern WDL Nobe Volv TP Sarab Jeny Power