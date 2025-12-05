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Material racer club at DFF

Restaurant by Deep Fried Friends, Яузская улица, 10/2, стр. 4

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Вечеринка, открывающая зимний сезон большим заездом. Специальный гость — рэп-исполнительница новой школы Sky Rae с презентацией альбома «Gonki». В лайнапе столичные стритрейсеры: YANA INDIGIRKA / ARTUR FIRSTFEEL / HIGHSELF / SASHA COOPER / LEKA JORDANN. Оплата на входе наличные / QR код. Начало мероприятия в 23:59. Вход открыт с 23:30. Задний двор работает в осеннем режиме.

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