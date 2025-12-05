Вечеринка, открывающая зимний сезон большим заездом. Специальный гость — рэп-исполнительница новой школы Sky Rae с презентацией альбома «Gonki». В лайнапе столичные стритрейсеры: YANA INDIGIRKA / ARTUR FIRSTFEEL / HIGHSELF / SASHA COOPER / LEKA JORDANN. Оплата на входе наличные / QR код. Начало мероприятия в 23:59. Вход открыт с 23:30. Задний двор работает в осеннем режиме.