Фестиваль о красоте математики на Чистых прудах. Он будет посвящён полувековой истории фрактала (каждый думал о нём хоть раз в жизни). Тебя ожидают лекции больших ученых и просветителей (Михаил Гельфанд, Андрей Райгородский), мастерские, математико-философский круглый стол, перформансы, выставка арт-объектов, кинопоказ и специальная ночная муз. программа. Фрактал — странное слово. Его произносят математики и биологи, художники и музыканты, и каждый имеет в виду что-то своё. В математике это объект, ради которого пришлось перепсиать теорию размерности. В природе — язык, на котором описывается всё ветвящееся: реки, деревья, побережья, лёгкие. В искусстве — форма, которая раскрыла новую геометрию. Это один из удивительных способов, которыми математика говорит о красоте.