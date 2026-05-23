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Матема-фест: фрактальная Одиссея

Чистопрудный бульвар, 25

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Необычное
Фестивали

Про событие

Фестиваль о красоте математики на Чистых прудах. Он будет посвящён полувековой истории фрактала (каждый думал о нём хоть раз в жизни). Тебя ожидают лекции больших ученых и просветителей (Михаил Гельфанд, Андрей Райгородский), мастерские, математико-философский круглый стол, перформансы, выставка арт-объектов, кинопоказ и специальная ночная муз. программа. Фрактал — странное слово. Его произносят математики и биологи, художники и музыканты, и каждый имеет в виду что-то своё. В математике это объект, ради которого пришлось перепсиать теорию размерности. В природе — язык, на котором описывается всё ветвящееся: реки, деревья, побережья, лёгкие. В искусстве — форма, которая раскрыла новую геометрию. Это один из удивительных способов, которыми математика говорит о красоте.

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