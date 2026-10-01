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Мастер-класс в ресторане

Шеф Алексей, Профсоюзная улица, 68к3

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 12+
Необычное
Мастер-классы
Еда

Про событие

На мастер-классе ты будешь готовить знаменитые блюда мировой кухни под руководством шеф-повара Алексея. Ты узнаешь новые сочетания вкусов, освоишь секретные техники приготовления и прокачаешь навыки оформления и подачи блюд. После мастер-класса попробуешь приготовленные блюда и отдохнёшь в атмосферном месте — под музыку и с напитками. Одежда — на твой вкус: от коктейльного наряда до домашнего свитера. Что будем готовить: – говядину Веллингтон – паэлью с морепродуктами – баскский чизкейк Вопросы и запись — в Телеграм.

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