На мастер-классе Novikov Art School ты создашь яркий букет популярным способом оформления цветочных композиций. На мастер-классе ты: – познакомишься с инструментами и материалами флориста; – узнаешь о современных принципах флористического оформления; – научишься правильно ухаживать за цветами. В стоимость входит welcome-фуршет. Все необходимые материалы включены в стоимость мастер-класса. Обрати внимание, что запись на мастер-класс закрывается за 24 часа до старта.