Мастер-класс «Цветочная композиция в шляпной коробке»
ул Большая Якиманка, дом 22 ТЦ «Гименей», 2 этаж
Начало:
Завершение:
9500₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда
Про событие
На мастер-классе Novikov Art School ты создашь яркий букет популярным способом оформления цветочных композиций. На мастер-классе ты: – познакомишься с инструментами и материалами флориста; – узнаешь о современных принципах флористического оформления; – научишься правильно ухаживать за цветами. В стоимость входит welcome-фуршет. Все необходимые материалы включены в стоимость мастер-класса. Обрати внимание, что запись на мастер-класс закрывается за 24 часа до старта.
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