Социальный проект «Сестра» проведёт бесплатный мастер-класс по боксу для женщин и девушек с чемпионкой Луизой Давыдовой. Этот мастер-класс стал необходимостью в современном мире, где безопасность каждой девушки и женщины является приоритетом. Покажут, что умение защищать себя — это не только физическая сила, но и уверенность в своих действиях. Программа мастер-класса разработана специально для девушек без спортивной подготовки и включает в себя вводную часть, где Луиза расскажет свою историю успеха в боксе и объяснит, как этот вид спорта помогает развивать не только физическую силу, но и уверенность в себе; ты узнаешь основные принципы самообороны, как правильно подобрать экипировку и технику безопасного бинтования рук, после чего тебя ждёт динамичная разминка с элементами суставной гимнастики, кардио-упражнений и растяжки. В финальной части будет функциональный тренинг для укрепления мышц кора, комплекс упражнений на растяжку и расслабление, ответы на вопросы о питании и режиме тренировок, фотосессия с чемпионкой и розыгрыш фирменных браслетов и призов от партнёров. Мастер-класс будет проходить под зажигательную музыку, создающую атмосферу настоящего боксёрского зала, и его проведёт Луиза Давыдова — мастер спорта международного класса и действующий профессиональный боксёр, входящая в топ-10 мирового рейтинга в полутяжелом весе. За её плечами множество побед на чемпионатах Москвы, России, международных турнирах и спаррингах со сборной Китая, и она с радостью поделится своим опытом и знаниями, чтобы вдохновить тебя на занятия боксом. Дополнительные даты для групп: 9 и 26 июля Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Запись в ТГ