«Ночная терраса кафе» — одна из самых атмосферных работ Винсента Ван Гога, в которой художник превращает обычную городскую улицу в пространство света, цвета и эмоций. Тёплое сияние вечернего кафе, глубокое синее небо и яркие контрасты делают эту картину одной из самых узнаваемых в истории искусства. На мастер-классе участники познакомятся с особенностями живописной манеры Ван Гога, научатся работать с насыщенным цветом, выразительными мазками и эффектом вечернего освещения. Особое внимание будет уделено созданию настроения картины и передаче ощущения тёплого летнего вечера. Этот мастер-класс подойдёт тем, кто любит эмоциональную живопись, яркие цвета и хочет попробовать создать собственную интерпретацию знаменитой работы художника. Уровень подготовки: любой Все материалы включены в стоимость.