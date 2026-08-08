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Мастер-класс по живописи Ван Гог «Ночная терраса кафе»

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

«Ночная терраса кафе» — одна из самых атмосферных работ Винсента Ван Гога, в которой художник превращает обычную городскую улицу в пространство света, цвета и эмоций. Тёплое сияние вечернего кафе, глубокое синее небо и яркие контрасты делают эту картину одной из самых узнаваемых в истории искусства. На мастер-классе участники познакомятся с особенностями живописной манеры Ван Гога, научатся работать с насыщенным цветом, выразительными мазками и эффектом вечернего освещения. Особое внимание будет уделено созданию настроения картины и передаче ощущения тёплого летнего вечера. Этот мастер-класс подойдёт тем, кто любит эмоциональную живопись, яркие цвета и хочет попробовать создать собственную интерпретацию знаменитой работы художника. Уровень подготовки: любой Все материалы включены в стоимость.

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