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Мастер-класс по живописи Матисс «Красные рыбки»

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Анри Матисс считал, что искусство должно приносить человеку чувство отдыха и внутренней гармонии. Его картина «Красные рыбки» стала одним из главных символов этого подхода — яркая, декоративная и удивительно спокойная одновременно. На мастер-классе будешь работать с цветом, композицией и ритмом формы, учиться видеть картину большими цветовыми пятнами и создавать выразительную работу без сложной детализации. Это отличная возможность попробовать более свободный и интуитивный подход к живописи и познакомиться с эстетикой французского модернизма. Мастер-класс особенно подойдёт тем, кто любит яркие интерьерные работы, насыщенные цвета и хочет получить удовольствие от самого процесса рисования. Уровень подготовки: любой Все материалы включены в стоимость.

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