Анри Матисс считал, что искусство должно приносить человеку чувство отдыха и внутренней гармонии. Его картина «Красные рыбки» стала одним из главных символов этого подхода — яркая, декоративная и удивительно спокойная одновременно. На мастер-классе будешь работать с цветом, композицией и ритмом формы, учиться видеть картину большими цветовыми пятнами и создавать выразительную работу без сложной детализации. Это отличная возможность попробовать более свободный и интуитивный подход к живописи и познакомиться с эстетикой французского модернизма. Мастер-класс особенно подойдёт тем, кто любит яркие интерьерные работы, насыщенные цвета и хочет получить удовольствие от самого процесса рисования. Уровень подготовки: любой Все материалы включены в стоимость.