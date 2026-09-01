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Мастер-класс по живописи «Кувшинки Моне»

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Клод Моне — художник, который научил мир видеть красоту в мгновении. Его знаменитые «Кувшинки» стали символом импрессионизма и настоящим гимном свету, цвету и созерцанию. На протяжении многих лет Моне вновь и вновь возвращался к пруду в своём саду в Живерни, превращая отражения воды, неба и цветов в живописную поэзию. Вместе с художником и ведущей мастер-классов Татьяной Воробьёвой ты погрузишься в атмосферу одного из самых известных произведений мирового искусства и создашь собственную версию знаменитых «Кувшинок». На мастер-классе ты: — освоишь основные техники акриловой живописи и научишься создавать многослойные цветовые переходы; — познакомишься с приёмами импрессионистов и узнаешь, как передавать свет, отражения и движение воды; — напишешь собственное полотно, вдохновлённое живописным миром Клода Моне. Мастер-класс подходит для всех уровней подготовки — от новичков до тех, кто уже держал кисть. Главное — желание творить и получать удовольствие от процесса. Все материалы включены.

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