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Мастер-класс по японскому танцу буто

Николоямская улица, 1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

В рамках театрально-философского интенсива «Летний «Крииик» ты познакомишься с японским танцем буто. Буто — «иной» танец, возникший в 1970-х годах в послевоенной Японии. Он связан с погружением в собственное тело, открытием и выражением его глубокой поэтичной образности. На занятии ты придёшь к состоянию присутствия, где возможна встреча с собой и телом на новом уровне. Мастер-класс будет состоять из трех частей: —подробной и качественной разминки, — упражнений, приводящих в созерцательное состояние, — и творческой части, где пространство, музыка и образы помогут тебе в создании небольших перформансов. Мастер-класс проведёт Ира Степанова — танцовщица буто, перформер, ведущая соматических классов и лабораторий, помогающий телесный практик с десятилетним опытом движения и танца. Организатор танцевальных событий и воркшопов. Количество мест ограничено, необходимо заранее зарегистрироваться.

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