На занятии ты познакомишься с техникой росписи витражными красками, разработаешь уникальный эскиз своего витража и заберёшь домой собственное произведение искусства. Мастер-класс подходит для любого уровня художественных навыков, мастер Яна будет поддерживать тебя в процессе. Материалы предоставляются, с собой нужно взять только вдохновение для творчества и хорошее настроение. В стоимость участия включён депозит в размере 700 рублей на еду и напитки.