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Мастер-класс по витражу

Nostalgia, 2-я Песчаная улица, 4

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

На занятии ты познакомишься с техникой росписи витражными красками, разработаешь уникальный эскиз своего витража и заберёшь домой собственное произведение искусства. Мастер-класс подходит для любого уровня художественных навыков, мастер Яна будет поддерживать тебя в процессе. Материалы предоставляются, с собой нужно взять только вдохновение для творчества и хорошее настроение. В стоимость участия включён депозит в размере 700 рублей на еду и напитки.

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