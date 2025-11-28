Тебя ждёт увлекательное путешествие в мир старинного фотографического искусства — цианотипии, которое веками служило способом создания удивительных ботанических гербариев и художественных композиций. Ты узнаешь, как в XIX веке британская учёная Анна Аткинс создала первый в мире альбом «Британские водоросли: цианотипные оттиски», и как эта техника сочетает в себе научные достижения и художественное творчество. Тебе расскажут о том, каким образом естественная красота растений превращается в волшебные синие изображения, наполненные деталями и внутренней гармонией, и научат переносить изящные ботанические принты и графичные узоры на текстиль. Во время мастер-класса ты создашь свои работы под руководством опытного преподавателя. Ты научишься наносить светочувствительную эмульсию на ткань, создавать композицию из выбранных растений или объектов, а затем с помощью ультрафиолетового света (солнечных лучей или специальных ламп) фиксировать образ. В результате у тебя получится уникальный отпечаток на футболке — изображение с насыщенным синим оттенком и белоснежными контурами. Мастер-класс рассчитан на людей любого уровня: как новичков, так и тех, кто уже интересуется фотографией, дизайном или рукоделием. Главное — твоё желание экспериментировать и получать удовольствие от процесса. Все материалы будут предоставлены. Можно принести свою вещь для нанесения рисунка (важно, чтобы она была из хлопка). Ведущая: Крылова Анастасия — профессиональный художник. В 2017 году окончила магистратуру по профилю «Художественное стекло» в МГХПА им. С.Г. Строганова. С 2018 года является членом Московского Союза Художников (секция ассоциации художников декоративного искусства). С 2020 года — член Творческого Союза Художников России. Основным материалом для работы является стекло и создание принтов.