Если ты давно задумывалась поглубже окунуться в тему арканов и фактически стать одной из тех, кто при любом вопросе идёт не к чату ГПТ а достаёт колоду, — здесь намечается шабаш под руководством Оксаны, а именно мастер-класс по картам Таро. Мастер-класс позволит каждому участнику узнать о значении арканов Таро, разобраться в существующих колодах, а также сделать свой первый расклад на занятии под руководством опытного таролога. Разберёшь, как правильно формулировать вопросы к колоде, как избежать типичных ошибок новичков и как видеть в раскладе единую историю. Что тебя ждёт: — Лекция про значение арканов — Экспресс-расклад на Таро для каждого участника — Любой коктейль