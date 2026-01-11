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Мастер-класс по таро

Marie Laveau
ул. Петровка, 30/7

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Если ты давно задумывалась поглубже окунуться в тему арканов и фактически стать одной из тех, кто при любом вопросе идёт не к чату ГПТ а достаёт колоду, — здесь намечается шабаш под руководством Оксаны, а именно мастер-класс по картам Таро. Мастер-класс позволит каждому участнику узнать о значении арканов Таро, разобраться в существующих колодах, а также сделать свой первый расклад на занятии под руководством опытного таролога. Разберёшь, как правильно формулировать вопросы к колоде, как избежать типичных ошибок новичков и как видеть в раскладе единую историю. Что тебя ждёт: — Лекция про значение арканов — Экспресс-расклад на Таро для каждого участника — Любой коктейль

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