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Мастер-класс по свечам из вощины

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Будешь крутить свечи вручную, дополнять их сухоцветами и собирать красивые наборы, которые можно оставить себе или подарить близким. Вощина – это натуральный пчелиный материал с мягким медовым ароматом, из которого получаются уютные свечи с живой фактурой и тёплым светом. На мастер-классе ты сможешь: – создать несколько свечей и собрать собственные наборы – украсить их сухоцветами и красиво упаковать – узнать, где искать хорошую вощину и материалы для домашнего создания свечей – провести час в спокойном творческом процессе без спешки и суеты Все материалы предоставят. На мастер-класс можно прийти в 14:00, 15:00 или 16:00

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