Будешь крутить свечи вручную, дополнять их сухоцветами и собирать красивые наборы, которые можно оставить себе или подарить близким. Вощина – это натуральный пчелиный материал с мягким медовым ароматом, из которого получаются уютные свечи с живой фактурой и тёплым светом. На мастер-классе ты сможешь: – создать несколько свечей и собрать собственные наборы – украсить их сухоцветами и красиво упаковать – узнать, где искать хорошую вощину и материалы для домашнего создания свечей – провести час в спокойном творческом процессе без спешки и суеты Все материалы предоставят. На мастер-класс можно прийти в 14:00, 15:00 или 16:00