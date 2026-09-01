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Про событие
Ты сможешь создать свою собственную мини-книжку — зин. Выступишь в роли автора, дизайнера и издателя, работая с композицией, шрифтами и ручным переплетом. Для тебя подготовлены все основные материалы: разнообразная бумага, журналы, краски, мелки, клей и нитки для сшивания страниц. А чтобы твой зин стал по-настоящему уникальным, приноси свои памятные мелочи: билеты, чеки, фото, наклейки или другие личные артефакты для вклейки.
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