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Мастер-класс по созданию украшения

Prud, 1-я Брестская улица, 34

Начало:

Завершение:

15000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Сможешь изготовить украшение из серебра 925 пробы своими руками — особой подготовки не требуется. Мастер-класс проходит в 2 этапа: сначала ты создашь желаемый дизайн в воске, придашь текстуру и форму, а затем отольёшь полученные модели в металле и приступишь к их обработке (при желании можно пропустить второй этап и получить уже готовое украшение). Занятие проходит в группе до 5 человек, чтобы организаторы смогли уделить внимание каждому участнику. Длится 3-4 часа с сопровождением профессиональных ювелиров и также проходит в два этапа. Все инструменты и металл уже включены в стоимость мастер-класса. При желании можно будет бесплатно нанести гравировку, чтобы сделать изделие особенным. Перенести или отменить запись на мастер-класс можно не позднее чем за 5 дней до мероприятия. Удобную дату можешь выбрать на сайте, начало мастер-классов в 18:00.

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