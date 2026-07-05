Сначала ты будешь рисовать на холсте — от абстракции до персонажа. А затем ты превратишь эскиз в фактурную картину, выкладывая узор стразами. Ты обсудишь техники, идеи и материалы. Ты вкусно поешь и выпьешь в уютной компании. В стоимость включен депозит в размере 700 рублей, который можно потратить на еду и напитки.