Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Сначала ты будешь рисовать на холсте — от абстракции до персонажа. А затем ты превратишь эскиз в фактурную картину, выкладывая узор стразами. Ты обсудишь техники, идеи и материалы. Ты вкусно поешь и выпьешь в уютной компании. В стоимость включен депозит в размере 700 рублей, который можно потратить на еду и напитки.
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