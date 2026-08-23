Сальвадор Дали понимал значение ароматов в жизни и искусстве! Помимо всего прочего он проявился, как парфюмер и дизайнер флаконов. На мастер-классе под вдохновением от «Сюрреалистических цветов» и жемчужиной коллекции «Женщины Цветы», ты узнаешь, почему флористический мотив и женская природа так тесно переплетены в его творчестве. И в окружении подлинных тематических работ ты погрузишься в мир натуральных эфирных масел, прослушаешь кодовые натуральные масла, подобранные профессионалами к каждому шедевру. Ты узнаешь, каким образом натуральные эфиры воздействуют на наш организм, и в синтезе с искусством создашь свой личный арома-код шедевра. После мастер-класса ты заберёшь с собой не только прекрасное настроение, уникальный опыт, но и ресурсную смесь благотворно влияющую именно на твой организм. Билет даёт право на посещение выставки «Дали и Пикассо» в день мероприятия.