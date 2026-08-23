ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Мастер-класс по созданию натурального парфюма «Арома-код шедевра»

Дали & Пикассо
Старая Басманная улица, 15Ас4

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Сальвадор Дали понимал значение ароматов в жизни и искусстве! Помимо всего прочего он проявился, как парфюмер и дизайнер флаконов. На мастер-классе под вдохновением от «Сюрреалистических цветов» и жемчужиной коллекции «Женщины Цветы», ты узнаешь, почему флористический мотив и женская природа так тесно переплетены в его творчестве. И в окружении подлинных тематических работ ты погрузишься в мир натуральных эфирных масел, прослушаешь кодовые натуральные масла, подобранные профессионалами к каждому шедевру. Ты узнаешь, каким образом натуральные эфиры воздействуют на наш организм, и в синтезе с искусством создашь свой личный арома-код шедевра. После мастер-класса ты заберёшь с собой не только прекрасное настроение, уникальный опыт, но и ресурсную смесь благотворно влияющую именно на твой организм. Билет даёт право на посещение выставки «Дали и Пикассо» в день мероприятия.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста